عقيلة صالح يناقش نشاط وعمل مؤسسات المجتمع المدني

ناقش رئيس مجلس النواب عقيله صالح، مع رئيس مجلس ادارة مفوضية المجتمع المدني علي الصالحين العبيدي، اليوم السبت، عمل ونشاط المفوضية ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعميق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والتركيز على بناء الدولة وكيفية الوصول الى السلطة بالشكل الديمقراطي وعبر صناديق الاقتراع.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن الجانبان بحثا أهمية الدور الرقابي، إضافة إلى مهام وتمويل مؤسسات المجتمع المدني، ونشاطها خلال الفترة الماضية.

