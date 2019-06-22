المريمي: المستشار صالح يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تحرير العاصمة

ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي على أن المستشار عقيلة صالح متفق تماماً مع ما طرحه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تحرير العاصمة والإتجاه لإنتخابات رئاسية وبرلمانية وفق القوانين.

المريمي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنهم بكل الأحوال يتفقون مع المشير خليفة حفتر فيما طرحه بشأن ما بعد تحرير طرابلس، مؤكداً على أن الجيش يمضي قدماً نحو تحرير العاصمة حيث سيتم تحريرها خلال المدة القريبة لتشهد البلاد الإستقرار وتشكل حكومة وحدة وطنية ومن ثم الإتجاه للإنتخابات.

وعن مسألة حل كافة الأجسام المنبثقة عن الإتفاق السياسي بيّن أن مجلس النواب خاصة المستشار صالح سبق وعبر أن هذه الإجسام غير شرعية على إعتبار أن الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تم من قبل أشخاص غير مؤهلين للتوقيع، مضيفاً أنه غير معتمد بالنسبة لمجلس النواب حكومة الوفاق غير الشرعية والأجسام المنبثقة عنها.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب سبق وصرح في أكثر من لقاء وبيان بأن الإتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري بالتالي مانتج عنه يعد باطل، مشدداً على أن مجلس النواب قائم لأنه منتخب من الشعب ولن يسلم السلطة التشريعية إلا لجسم منتخب بالتالي ليس هناك جسم شرعي في ليبيا إلا البرلمان والحكومة المنبقة عنه والجيش الذي دعمه.

كما إستطرد حديثه قائلاً:”الإتفاق السياسي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري وبقاء مجلس النواب لهذه اللحظة يجعل الأحقيه له وفق الإعلان الدستوري بالتعديل فيه، البرلمان بذلك الوقت عندما انتهت مدته رأى أن ليبيا غير مستعدة لإجراء إنتخابات لذلك إعتبر أن الحل الأنسب هو التمديد لنفسه حتى تستقر الأوضاع في ليبيا ولحين عقد إنتخابات جديدة وتسليم السلطة للجسم و لرئيسه المنتخب”.

وقال إن الجميع رفض مسودة الدستور المقترحة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أما قانون الإستفتاء أقره مجلس النواب وقام بإحالته لمفوضية إلإنتخابات للعمل به وفيما يخص الدستور سيتم بعد تجرير طرابلس صياغة دستور آخر أو تشكيل لجنة جديدة لصياغته وطرحه على الشعب الليبي.

وإختتم حديثه مؤكداً على أن المستشار صالح لغاية الآن لم يصرح حول ذلك قانون الإستفتاء او مسودة الدستور لكن قانون الإستفتاء تم طرحه من قبل مجلس النواب و احالته لمفوضية الإنتخابات أما مسودة الدستور هناك رفض شعبي عليها.

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