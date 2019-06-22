اخبار ليبيا الان

لجنة تحقيق بحادثة سقوط “عمارة طرابلس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق إداري ومتابعة بشأن حادثة سقوط عمارة بشارع شوقي في طرابلس والتي تسببت بوفاة طفلين.

وكلّف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية خالد مازن برئاسة اللجنة، فيما ضمت العضوية كلا من مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، وعضو المجلس البلدي طرابلس ناصر الكريو، ومندوب عن مصلحة أملاك الدولة الليبية.

وأوكل القرار للجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى، وتحديد الأضرار البشرية الناجمة عن الواقعة وبيان ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، والوقوف على الأضرار المادية التي لحقت بشاغلي المبنى وما جاوره، وتقدير قيمة الأضرار بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

عمارات شارع شوقي “آيلة للسقوط”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك