صحفية إيطالية ترد على “مكذبيها”.. وتكشف “خفايا” بنغازي

يناقش برنامج “البلاد” قريبا مع الصحفية الإيطالية فانيسا توماسيني، ردود الأفعال بعد لقائها الأول عبر “218NEWS”، الذي فتح جدلا واسعا حول هوية الجماعات المتطرفة التي تقاتل مع الوفاق بحسب وصف “توماسيني”، وتجربتها في العاصمة طرابلس وتعرضها للتهديد من شخصيات أمنية بارزة في “الوفاق”.

كما يفتح اللقاء أبواب الأسئلة عن مشاهداتها في زيارتها لمدينة بنغازي، وانطباعاتها عن الواقع الأمني هناك، وزاوية تعاطيها كصحفية مع قضية “محمود الورفلي” المثيرة للجدل.

يشار إلى أن الصحيفة الإيطالية ذكرت في اللقاء الأول أنها تواجدت في الخطوط الأمامية للاشتباكات، مؤكدة وجود العديد من المقاتلين التابعين لتنظيم “أنصار الشريعة” يقاتلون إلى جانب القوات التابعة لحكومة الوفاق.

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