المجلس التسييري لبلدية بنغازي يكرم رئيس الخطة الأمنية

كرم المجلس التسييري لبلدية بنغازي، اليوم، رئيس الخطة الأمنية بمديرية أمن بنغازي، العقيد خالد البسطة، وذلك بمقر ديوان البلدية، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، وأعضاء المجلس، وعدد من المسؤولين.

وأثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية، على الجهود التى بذلتها مديرية الأمن خلال الفترة السابقة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في استتباب الأمن بالمدينة، مؤكدا أن هذا التكريم هو لكل أفراد الأمن الذين عملوا على تنفيذ الخطة الأمنية بكل اقتدار، وأن مدينة بنغازي ستكون دائما محمية بسواعد أبنائها.

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