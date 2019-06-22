سلامة يزور بلدية بنغازي ويعلن عزم البعثة افتتاح مقر دائم بالمدينة

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم زيارة إلى مقر بلدية بنغازي.

وخلال الزيارة اجتمع سلامة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين بالبلدية، ومدير مديرية أمن بنغازي.

هذا وعقد سلامة رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع، أكد فيه أنه ناقش مع المجلس التسييري للبلدية، المشاريع التي تقوم بها البعثة بمختلف وكالاتها في بنغازي وما جاورها.

وأكد سلامة أن البعثة قررت أن يكون لها مقر دائم في مدينة بنغازي، وأن تعمل الوكالات دون توقف في تقديم المعونات والمساعدات للمحتاجين إليها.

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