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تداعيات دعم “قطر وتركيا” للمسلحين بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المحلل السياسي المصري حامد فارس أن تركيا وقطر تواصلان دعهمها اللامحدود للتشكيلات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس وأن جزءا من هذه الأسلحة قد وقع في أيدي أفراد معاقبين من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

وأوضح فارس لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن تدفق الأسلحة من تركيا ووصولها إلى الداخل الليبي أمر له تداعيات كبيرة على دول المنطقة بأكملها وكذلك على الداخل المصري.

وطالب حامد فارس من الدول الداعمة للجيش الوطني أن تضاعف دعمها من أجل أن يتقدم الجيش الوطني إلى داخل العامصة طرابلس وإنهاء وجود المجموعات المسلحة ردا على الدعم التركي والقطري المتواصل الذي يغذي طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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