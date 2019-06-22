تداعيات دعم “قطر وتركيا” للمسلحين بليبيا

ذكر المحلل السياسي المصري حامد فارس أن تركيا وقطر تواصلان دعهمها اللامحدود للتشكيلات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس وأن جزءا من هذه الأسلحة قد وقع في أيدي أفراد معاقبين من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

وأوضح فارس لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن تدفق الأسلحة من تركيا ووصولها إلى الداخل الليبي أمر له تداعيات كبيرة على دول المنطقة بأكملها وكذلك على الداخل المصري.

وطالب حامد فارس من الدول الداعمة للجيش الوطني أن تضاعف دعمها من أجل أن يتقدم الجيش الوطني إلى داخل العامصة طرابلس وإنهاء وجود المجموعات المسلحة ردا على الدعم التركي والقطري المتواصل الذي يغذي طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية.

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