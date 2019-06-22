اليونيسيف ونسائم ليبيا توقعان اتفاقية خدمات تعليمية

وقعت منظمة اليونيسف اليوم، اتفاقية جديدة مع منظمة نسائم ليبيا، لتكثيف التعاون في تقديم الخدمات التعليمية لنحو 1800 طفل في سن ما قبل المدرسة، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

المنظمة قالت في بيان لها، إن 300 طفل ممن انقطعوا عن التعليم سيتلقون حصصا غير نظامية، تمكنهم من استكمال دراستهم، خلال العامين 2019، و2020، كما سيتم تدريب ثلاثين معلما لتأكيد دورهم الفعال في العملية التعليمية.

يذكر أن منظمة نسائم ليبيا منظمة غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتتخذ من بنغازي مقرا لها.

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