سلامة يبحث مع بوجواري المشاريع الإنمائية في بنغازي

ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، مع رئيس المجلس التيسيري بنغازي الصقر بجواري، آليات التعاون بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازي حول المشاريع الإنمائية في المدينة وجوارها.

وأوضحت البعثة الأممية عبر صفحتها، أن المجتمعون تطرقوا إلى كيفية التخطيط وتمويل إعادة اعمار المناطق المدمرة في المدينة، وذلك بحضور رئيس مديرية أمن بنغازي وأعضاء من البلدية ورئيس لجنة التواصل الإنمائي ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة ومدير مكتب مشروعات بنغازي.

