حملت بلدية طرابلس المركز الجهات المالكة للعقارات المتهالكة، المسؤولية القانونية، في ظل المخاطر التي تشكلها على حياة ساكنيها.

وقالت البلدية في بيان، إن هذه العقارات المتهالكة تملكها كل من مصلحة أملاك الدولة والهيئة العامة للأوقاف وأصحاب الأملاك الخاصة ، والجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الاسكان والمرافق بحكومة الوفاق ، مطالبةً هذه الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة لايجاد حلول سريعة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين الذين يسكنون في هذه المباني المتهالكة.

The post بلدية طرابلس توجه رسالة للجهات المالكة للعقارات المتهالكة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية