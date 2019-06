عقيلة صالح يؤيد خطة حفتر لإجراء انتخابات رئاسية بعد تحرير طرابلس

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن عقيلة صالح، رئيس المجلس، يؤيد ما طرحه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تحرير العاصمة والاتجاه لإنتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي للمجلس، في تصريحات تليفزيونية، أن الجيش يمضي قدماً نحو تحرير العاصمة حيث سيتم تحريرها خلال المدة القريبة لتشهد البلاد الإستقرار وتشكل حكومة وحدة وطنية ومن ثم الإتجاه للإنتخابات.

