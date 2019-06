بنغازي .. اختتام الدورة التدريبية في مجال الدعم النفسي لعامليها

اختتمت إدارة الخدمات الصحية بنغازي اليوم السبت، دورة تدريبية في مجال “الدعم النفسي والصحة العقلية” للعدد من عامليها.

وأقيمت الدورة على مدى ثلاثة أيام، بإشراف إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة المؤقتة، بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، وبتنفيذ مركز الصدارة للاستشارات والتدريب، ومع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)،

واستهدفت الدورة عددًا من العاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، والمرافق الصحية التابعة لها، من العناصر الطبية المساعدة، والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

