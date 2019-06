قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، أننا نحتفظ بحقنا في مقاضاة تركيا على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية.

وأدانت خارجية المؤقتة التدخل التركي الفاضح في شئون ليبيا الداخلية، ودعمها للميليشيات في طرابلس.

وقالت الخارجية في بيان، السبت «اعتراف تركيا ببيع السلاح لحكومة السراج دليل على انتهاك قرار مجلس الأمن».

