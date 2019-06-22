بلدية بنغازي بصدد إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات المرتكبة بالمخطط العام

بنغازي-العنوان

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، أنها بصدد إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات المرتكبة بالمخطط العام، وانتشار ظاهرة استعمال الأرصفة والميادين والساحات العامة لإيقاف سيارات النقل والشاحنات واستغلال الفضاء العام المحاذي للطرق والشوارع الرئيسية لعرض وبيع مواد البناء والآلات والسيارات المخرّدة.

وأهابت البلدية بالمعنيين بضرورة إخلاء المواقع المستغلة من قبلهم في ممارسة الأنشطة المخالفة اعتبارا من تاريخ الإعلان، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي أن هذه المخالفات تعتبر مخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتعليمات والمنشورات الصادرة بالخصوص بالإضافة إلى ما ينتج عنه من إضرار بالبيئة.

وأوضحت البلدية أن الحملة التي ستنطلق قريبا جاءت لدواعي المصلحة العامة وحفاظا على المظهر العام لمدينة بنغازي.

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