الجيش يصد هجوما لمسلحي الوفاق على مطار طرابلس ويأسر أربعة مسلحين  

طرابلس-العنوان

تمكنت الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة، اليوم السبت، من وضع كمينٌ مُحكم بمحور مطار طرابلس الدولي سقط من خلاله عدد من القتلى التابعين لمجموعات الوفاق المسلحة، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وأوضحت الشعبة أن الوحدات العسكرية تمكنت من أسر أربعة أشخاص تابعين لمجموعات الوفاق المسلحة، مؤكدة فرار عددا من المسلحين تاركين آلياتهم وذخائرهم.

وفي ذات السياق قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة “للمرة الواحدة والثلاثين محاولة يائسة للمليشيات الإجرامية للوصول إلى مطار طرابلس، فكان جنودنا البواسل لهم بالمرصاد وكبدوهم خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات”.

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