الإعلام الحربي: القبض على أشخاص بحوزتهم أجهزة تحديد مواقع في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس وبحوزتها أجهزة تتبع تعمل لصالح القوات التابعة للوفاق.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير وبحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع “GPS” ومبالغ مالية حصلوا عليها من عناصر تابعة لقوات الوفاق؛ نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة موضحة أن أحد المقبوض عليهم اعترف أنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته .

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت لمقتل 691 شخص، بينهم 41 مدنياً ، وجرح 4012 شخص، بينهم 135 مدنًيا بحسب منظمة الصحة العالمية.

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