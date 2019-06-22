قريبا الانتهاء من إنارة طريق الكورنيش البحري بسرت

أعلن مسؤول مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل أن أعمال الإنارة بطريق الكورنيش البحري بالمدينة قد شارفت على الانتهاء. وقال الأميل بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت إن أعمال إنارة الطريق جرت بإشراف وتمويل مباشر من بلدية سرت وتنفيذ من إحدى الشركات المحلية المتخصصة في الأعمال الكهربائية بالتعاون مع لجنة الأزمة بشركة الكهرباء.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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