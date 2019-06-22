بلدية سرت تبحث مع الأمم المتحدة أولويات المشروعات المنفذة

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم السبت مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببلدية سرت القدافى سالم البطي. وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية سرت بحث آلية تحديث الأولويات المخصصة للبلدية ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذي تديره وزارة التخطيط وينفذ أعماله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاعات التنمية.

وأوضحت البلدية أن خطة العمل المرحلية لصندوق الاستمرار تشمل تنفيذ عدد من المشروعات في عدة قطاعات تحت إشراف بلدية سرت. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامجها الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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