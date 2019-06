قالت شركة رأس لانوف، إنه وصلت يوم الخميس إلى ميناء راس لانوف النفطي ناقلة (Dicle Denis) ، محملة بــكمية من مادة الصودا كاوية تقدر بــ ( 2730) طن متري .

ويأتي هذا في إطار تنفيذ الخطة الرئيسية لمشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي وتوفير كافة المواد التشغيلية اللازمة بالخصوص .

The post شركة رأس لانوف تسعى لاعادة تشغيل المجمع الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية