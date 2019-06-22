مركز مكافحة الأمراض ينظم دورة تدريبية في مجال التصوير

انطلقت اليوم السبت الدورة التدريبية في مجال التصوير الفوتوغرافي المحترف التي ينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمقره بطرابلس. وتأتي هذه الدورة في إطار سعي إدارة المركـز في الرفع من كفاءة موظفي مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز. وقال مدير الإعلام والتوثيق بالمركز “محمد الجازوي” إن هذه الدورة تأتي تمهيدا لتأسيس إعلام صحي محترف في ليبيا, بهدف الرفع من الوعي الصحي لدى المواطن . وتشمل الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام, محاضرات نظرية وعملية في مجال التصوير الفوتوغرافي المحترف.

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