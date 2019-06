اجتمع عميد بلدية سرت بمكتبه صباح اليوم السبت، مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تناول الاجتماع آلية تحديث الأولويات المخصصة للبلدية ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذي تديره وزارة التخطيط وينفذ أعماله برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP في قطاعات التنمية

وخلال اللقاء شكر عميد بلدية سرت الجهود المبذولة من صندوق دعم الاستقرار في صيانة عدد من المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية ودعم شركة خدمات النظافة وشركة المياه والصرف الصحى بسرت.

وتشمل خطة العمل المرحلية للصندوق الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات في عدة قطاعات تحت اشراف بلدية سرت .

The post عميد سرت يلتقي منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية