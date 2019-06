أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الانتهاء من أعمال صيانة مبناها بطريق السكة في طرابلس بعد تعرضه لأضرار جسيمة إثر هجوم إرهابي في 10 سبتمبر من العام الماضي، حيث أن جميع مراحل الصيانة تم تنفيذها وفق خطة وضعها موظفوها.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي على المؤسسة الوطنية للنفط أعقبه تفجيران انتحاريان نفذهما المهاجمون الأمر الذي تسبب في سقوط قتيلين وعددا من الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

