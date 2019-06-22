افتتاح عيادات علاجية جديد بمستشفى سوكنة القروي‎

افتتحت بمستشفى سوكنة القروي عدة عيادات جديدة ضمن برنامج عمل مكثف يهدف الى تغطية احتياجات المنطقة من التخصصات الطبية المختلفة من بينها عيادات النساء والولادة والعيون و الاطفال . بهذه المناسبة اقبمت احتفالية مصغرة حضرها عضو مجلس النواب معاذ رافع صالح وعميد بلدية الجفرة ورئيس مجلس الحكماء ورئيس الفرع البلدي سوكنة وعددا من مسئولي ادارات قطاع الصحة بالجفرة والاطباء والاطقم المساعدة. وقام المشاركين في هذه الاحتفالية بجولة في اقسام المستشفى والاطلاع على الامكانيات والمعدات والاجهزة الطبية والعلاجية .

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