سلامة يبحث مع بلدية بنغازي سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة بالمدينة

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، مع عدد من المسؤولين في بلدية بنغازي، التعاون بين الأمم المتحدة والبلدية بخصوص المشاريع الإنمائية في المدينة وجوارها، وإعادة إعمار المناطق المدمرة.

واجتمع سلامة في بلدية بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للمدينة الصقر بجواري، ورئيس مديرية أمن بنغازي، وأعضاء من البلدية، ورئيس لجنة التواصل الإنمائي، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة، ومدير مكتب مشروعات بنغازي.

ووفق البيان، تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول كيفية التخطيط وتمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في المدينة.

وقال سلامة بعد الاجتماع، «كما تعلمون، لقد قررنا أن يكون هناك مقر دائم للأمم المتحدة في بنغازي، وأن تعمل الوكالات دون تأخر في تقديم الدعم الإنساني والإنمائي لبنغازي وجوارها».

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