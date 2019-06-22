تفاصيل زيارة سلامة لبنغازي

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت في بلدية بنغازي مع رئيس المجلس التيسيري للمدينة الصقر بجواري ورئيس مديرية أمن بنغازي وأعضاء من البلدية ورئيس لجنة التواصل الإنمائي ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة ومدير مكتب مشروعات بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال الاجتماع التباحث حول التعاون بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازي بشأن المشاريع الإنمائية في المدينة وجوارها وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول كيفية التخطيط وتمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في المدينة.

وعبر بوجواري عن شكره للأمم المتحدة بمختلف وكالاتها لما تقوم به من مشاريع إنمائية.

ووصل سلامة اليوم السبت إلى مبنى إلى مبنى بلدية مدينة بنغازي ضمن زيارة يقوم بها إلى بنغازي للاجتماع مع طيف واسع من الشخصيات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني وأعيان من المنطقة الشرقية

والتقى قائد الجيش خليفة حفتر في الرجمة سلامة لبحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي”

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت لمقتل 691 شخص، بينهم 41 مدنياً ، وجرح 4012 شخص، بينهم 135 مدنًيا بحسب منظمة الصحة العالمية.

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