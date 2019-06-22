صالح يبحث دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح بمدينة القبه رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني علي الصالحين العبيدي. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع التى تتعلق بعمل ونشاط مفوضية المجتمع المدني ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعميق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والتركيز على بناء الدولة وكيفية الوصول إلى السلطة بالشكل الديمقراطي وعبر صناديق الاقتراع وكذلك الدور الرقابي.

وجرى خلال اللقاء بحث وضعية مؤسسات المجتمع المدني من حيث مهامها وتمويلها وما قامت به من عمل ونشاط خلال الفترة الماضية المنصرمة. وقام رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني في ختام اللقاء بإهداء رئيس مجلس النواب عدد من الكتب المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني وكذلك كتب تاريخية عن ليبيا عبر فترات زمانية متفاوتة.

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