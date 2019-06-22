بلدية طبرق تبحث إيداع رواتب موظفي وأساتذة الجامعة بالحسابات على المكشوف

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدراء المصارف العاملة بالمدينة، إمكانية إيداع رواتب موظفي وأساتذة الجامعة بالحسابات على المكشوف لحين حل الإشكال القائم بجامعة طبرق.

وقال بوالخطابية في تصريح خاص لبوابة الوسط اليوم السبت، إن أساتذة وموظفي الجامعة ليس لهم ذنب في هذه المشكلة، رواتبهم متأخرة جداً ولم يستفيدوا من سيولة عيد الفطر الماضي، لأن حساباتهم فارغة وآخر شهر للرواتب كان مارس «علينا جميعا أن نتعاون معهم».

وأضاف بوالخطابية، «استدعينا مدراء المصارف العاملة في طبرق من أجل مناقشة هذا الأمر، منهم من استجاب ومنهم طلب مهلة لمراجعة إدارته في أسرع وقت ممكن، بحكم أن منظومات المصارف معقدة ولا تقوم بالسحب على المكشوف» مؤكدا إنهاء أزمة رواتب جامعة طبرق في أسرع وقت ممكن.

وتابع بوالخطابية أن المجلس التسييري لبلدية طبرق يتابع عن كثب مشكلة جامعة طبرق ويحاول بتعاون الحكماء والأعيان حلها بشكل مرضٍ، حتى لا تحدث فتنة في المدينة تضر بنسيجها الاجتماعي.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية عضو المجلس التسييري عبدالكريم بوطابونة، وعضو مجلس النواب عن طبرق الصالحين عبدالنبي.

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدراء المصارف بالمدينة, 22 يونيو 2019 (بوابة الوسط)

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدراء المصارف بالمدينة, 22 يونيو 2019 (بوابة الوسط)

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