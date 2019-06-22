الهلال الأحمر: توزيع مساعدات على الأسر في سوق الجمعة

قام فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس بتسليم مواد غذائية وغير غذائية ومواد تنظيف لبلدية سوق الجمعة لتقوم بتزويد الأسر التابعة للبلدية باحتياجاتها. وكان الهلال الأحمر الليبي طرابلس قام يوم الخميس بتوزيع مواد إغاثية على الأسر النازحة التابعة للبلدية بعد أن تم تسليم المساعدات لبلدية حي الأندلس.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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