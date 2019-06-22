قبائل النواحي الاربع تدعم الجيش الليبي

بدعوة من لجنة فض المنازعات بالمنطقة الغربية اقامت بلدية السايح صباح اليوم السبت ملتقى قبائل مناطق النواحي الاربع بحضور ممثلين عن بلديات قصربن غشير و السايح و اسبيعة و سوق الخميس و العواتة وممثلين عن القبائل بالمنطقة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ورئيس واعضاء لجنة فض المنزاعات وعدد من الضباط والقادة العسكريين بالجيش

خلال فعاليات الملتقى القيت العديد من الكلمات الترحيبية واختتمت فعالياته ببيان ختامي اكد فيه المشاركين على دعم الجيش الوطني في عملية الكرامة وضرورة تفعيل الاجهزة الشرطية والعسكرية بالمنطقة ورفع الغطاء الاجتماعي عن المقاتلين المنضمين الى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق