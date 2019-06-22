بلدية بنغازي تحذر من استخدام الأرصفة في عمليات بيع مواد البناء وسيارات الخردة

أعلنت بلدية بنغازي، إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات على الأرصفة والميادين والساحات العامة للحفاظ على المظهر العام للمدينة، محذرة من «توقف سيارات النقل والشاحنات واستغلال الفضاء العام الموازي للطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة في عرض وبيع مواد البناء والآلات والسيارات الخردة».

وقالت البلدية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «توقف تلك السيارات على هذا النحو يخالف التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتعليمات والمنشورات الصادرة بالخصوص، بالإضافة إلى ما ينتج عنه من إضرار بيئية».

وأهابت البلدية بالمخالفين ضرورة إخلاء المواقع المستغلة من قبلهم في ممارسة الأنشطة المخالفة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حال استمرار المخالفات.

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