بحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازي بشأن المشاريع الإنمائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي صقر بوجواري صباح اليوم السبت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، رفقة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، وأعضاء من البلدية ورئيس لجنة التواصل الإنمائي ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة ومدير مكتب مشروعات بنغازي.

وبحث المسؤولين خلال لقائهم التعاون بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازي بشأن المشاريع الإنمائية في المدينة، إضافة إلى تبادل الآراء حول كيفية التخطيط وتمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في المدينة.

وعبر بوجواري عن شكره للأمم المتحدة بمختلف وكالاتها لما تقوم به من مشاريع إنمائية.

ووصل سلامة اليوم السبت إلى مبنى بلدية المدينة ضمن زيارة يقوم بها إلى بنغازي للاجتماع مع طيف واسع من الشخصيات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني وأعيان من المنطقة الشرقية

يشار إلى أن قائد الجيش خليفة حفتر التقى في الرجمة سلامة لبحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليًا وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

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