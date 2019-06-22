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النواحي الأربع تحمل الوفاق مسؤولية قصف المنطقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا ملتقى قبائل النواحي الأربع الذي عقد السبت في سيدي السائح إلى رفع الغطاء الاجتماعي على كل من يرفع السلاح في وجه قوات الجيش الوطني محملا حكومة الوفاق المسؤولية الجنائية والمدنية إزاء القصف المستمر لأحياء النواحي الأربع بالأسلحة الثقيلة وبصورة عشوائية

واستنكر الملتقى صمت المؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية تجاه الحصار المضروب على المنطقة متمثلا في قطع الوقود والسيولة المالية والأدوية والمستلزمات الطبية والاتصالات، وأدان الملتقى عدم إطلاع البعثة الأممية والاتحاد الأوروربي على الأضرار التي لحقت بتلك المناطق.. مطالبا المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر توريد السلاح للجيش الوطني حتى يقوم بواجبه في تحرير طرابلس مما أسماه المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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