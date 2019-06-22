النواحي الأربع تحمل الوفاق مسؤولية قصف المنطقة

دعا ملتقى قبائل النواحي الأربع الذي عقد السبت في سيدي السائح إلى رفع الغطاء الاجتماعي على كل من يرفع السلاح في وجه قوات الجيش الوطني محملا حكومة الوفاق المسؤولية الجنائية والمدنية إزاء القصف المستمر لأحياء النواحي الأربع بالأسلحة الثقيلة وبصورة عشوائية

واستنكر الملتقى صمت المؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية تجاه الحصار المضروب على المنطقة متمثلا في قطع الوقود والسيولة المالية والأدوية والمستلزمات الطبية والاتصالات، وأدان الملتقى عدم إطلاع البعثة الأممية والاتحاد الأوروربي على الأضرار التي لحقت بتلك المناطق.. مطالبا المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر توريد السلاح للجيش الوطني حتى يقوم بواجبه في تحرير طرابلس مما أسماه المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية

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