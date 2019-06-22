بسبب إغلاق الجامعة…الاتفاق على صرف مرتبات موظفي جامعة طبرق المغلقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مدراء المصارف في المدينة بصرف مبالغ مالية لحل مشاكل الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وأكد بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″ أنهم سيواصلون اتصالاتهم ببقية إدارات المصارف الأخرى لحل مشكلة موظفي جامعة طبرق، مشيرًا إلى الظروف التي يمر بها الموظفين خلال الفترة الماضية .

وكان ئس المجلس التسييري بحث مع مدراء مصارف الوحدة والجمهورية الميدان وشمال أفريقيا مرتبات موظفي جامعة طبرق المعلقة منذ أكثر من شهرين.

يشار إن جامعة طبرق قد أغلقت أبوابها من قبل محتجين على قرار وزير التعليم بتكليف عميد جديد لجامعة طبرق بديلا للعميد عبدالعزيز بوحليقة.

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