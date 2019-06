قام وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” اليوم السبت، بزيارة لمدرسة المجد للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها، برفقة مراقب التعليم بالبلدية “رشاد بشر”.

وقد حضر “عادل جمعة”، جانباً من درس كان يلقيه أحد المدرسين بالمدرسة للإجابة عن بعض أسئلة الأزمة وأثنى على تفاعل الطلبة مع مدرس الفصل، و أشاد “جمعة” على نسبة حضور الطلبة بالمدرسة وانتظام العملية التعليمية بها.

وأكد “جمعة”، أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في سوق الجمعة، مشيراً إلى أن تعليم سوق الجمعة يضع في مقدمة أولوياته مصلحة الطالب بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة وكافة المناطق ببلادنا اليوم.

والتقى “جمعة ” خلال زيارته بعدد من مديري الإدارات والمكاتب التابعة لمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة تابع من خلال اللقاء استعداداتهم لإجراء امتحانات النقل واطلع على آلية تجهيز علاوة الحصة للمعلمين.

The post «تعليم الوفاق»: نتابع انتظام سير العملية التعليمية ببلدية سوق الجمعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية