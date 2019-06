أعلنت شعبة الإعلام الحربي، القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة قصر بن غشير في طرابلس وبحوزتها أجهزة تتبع تعمل لصالح القوات التابعة للوفاق، حيث تم جرى القبض عليهم في الحال.

وقالت الشعبة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن هدفهم كان تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة موضحة أن أحد المقبوض عليهم اعترف أنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته .

