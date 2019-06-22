قوات الجيش تلقي القبض على أشخاص بحوزتهم أجهزة تحديد مواقع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة قصر بن غشير بطرابلس وبحوزتها أجهزة تتبع تعمل لصالح القوات التابعة لقوات الوفاق.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنه جرى القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير وبحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع “GPS” ومبالغ مالية حصلوا عليها من عناصر تابعة لقوات الوفاق .

الشعبة أوضحت أن الجناة اعترفوا أنهم يقومون بهذا العمل نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية، موضحة أن أحد المقبوض عليهم اعترف أنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته .

إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير وبحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع " GPS " ومبالغ مالية حصلو عليها من مجموعات الحشد المليشاوي ؛ نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة وكما جاء في إعترافات الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه أنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته …#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, June 22, 2019

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