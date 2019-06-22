القبائلي ينفي إصدار مذكرة إيقاف في حقه من قبل المحامي العام

بنغازي 22 يونيو 2019 (وال) – نفي مدير عام مركز بنغازي الطبي عبدالكريم القبائلي، الأخبار المتداولة بشأن إصدار مذكرة إيقاف في حقه من قبل المحامي العام، منوهً إلى أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة .

القبائلي أكد في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية أن الأمر عبارة عن تحقيق إداري في تقارير بشأن عمل المركز، قائلاً إن التقارير كانت مغلوطة، وأنه لم يتم القبض على أي مسؤول في المركز .

وأشار القبائلي إلى أن الشخص الذي كتب هذه التقارير يتبع لإدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة لـــــ “غرض في نفسه” .

وقال مدير المركز إن الحقائق دائما ما تظهرها الوقائع، وأن أسلوب تناول الأمر بهذه الطريقة يؤثر سلبيًا على الخدمات المقدمة للجرحى والمرضى. (وال – بنغازي) ف ع

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