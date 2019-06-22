الجيش الوطني ينفذ كميناً محكماً ويحبط محاولة جديدة لإقتحام مطار طرابلس

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي إن الوحدات العسكرية نفذت، مساء الخميس، كميناً محكماً للقوات التابعة لحكومة الوفاق بمحور مطار طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام في بيان، اطلعت عليه “العين الإخبارية”، أن قوات الوفاق خسرت خلال الكمين عدداً كبيراً من القتلى، إضافة إلى آلياتهم التي تم تدميرها.

وتابعت الشعبة أن الوحدات العسكرية بالجيش الليبي أسرت أربعة عناصر من قوات الوفاق التي حاولت الهجوم على محور المطار، وطاردت البقية حتى فرت تاركة عدداً من آلياتها وذخائرها.

كما أكد اللواء 73 مشاة -الذي يؤمن محور المطار- في بيان منفصل، تدمير القوة التي حاولت الدخول مساء اليوم لمطار طرابلس وقوة أبوبكر الصوقي التاجوري، قائد مليشيا.

وكان المنذر الخرطوش، مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي، قد رجح في وقت مبكر من اليوم السبت لـ”العين الإخبارية” أن تحاول المليشيات التقدم في محاولة جديدة باتجاه المطار، وأن قوات الجيش الليبي على أتم استعداد لصد أي محاولة تقدم للمليشيات.

وشهد المطار منذ الجمعة هدوء حذراً ولم تشهد محاور العاصمة إلا مناوشات “خفيفة” من جهة محور وادي الربيع، جنوب شرق العاصمة.

وكشف الخرطوش عن وصول دعم للوحدات المتمركزة بمحيط كوبري المطار ومفرق كزيرما مكون من كتيبة مقاتلة ودعم بالآليات.

ونوه الخرطوش بأن الدعم الذي وصل إلى الوحدات يعزز موقف الدفاع عن تمركزات الوحدات العسكرية حتى تصدر الأوامر بالتحرك للمهام المباشرة “في إشارة لدخول وسط العاصمة”.

يذكر أن مطار طرابلس الدولي جنوب غرب العاصمة خرج من الخدمة منذ عام 2014، بعد أن دمرته مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دولياً صلاح بادي، ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا، وتم تحويل جزء من قاعدة معيتيقة العسكرية، شرق العاصمة، إلى مطار مدني.