محلل سياسي ليبي يكشف تفاصيل لقاء سلامة وحفتر ببنغازي – فيديو

قال الباحث الليبي، محمد الأسمر، إن لقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، تناول الوضع الإنساني في طرابلس وضرورة المرور قدما نحو الحل السياسي ووقف إطلاق النار.

وأضاف الأسمر خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن غسان سلامة ربما سيطرح رؤية تفضي إلى حل للخلاف الدائر الآن بين حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

يشار إلى أن حفتر، أمر في وقت سابق بشن عملية عسكرية في طرابلس لتحريرها من الميليشيات المسلحة.

وفي ذات السياق، عقد سلامة مؤتمرا صحفيا بالبلدية، أكد فيه أن البعثة ستستمر في تقديم الدعم الإنساني لليبيين في المدينة، وأعلن عن تدشين مقر للبعثة في بنغازي لاستمرار تقديم المساعدات.

المصدر/ قناة الغد