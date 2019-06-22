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حقيقة الانشقاقات العسكرية في قوات حكومة الوفاق الليبية

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس وانضمامها إلى صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو ما نفاه المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل “المؤيد لحكومة الوفاق” ، حيث قال ” إنه لا يوجد أي أصل لها الموضوع”.

وأضاف إسماعيل “أن هذه الكتيبة المشار إليها ليست موجودة على أرض الواقع ولم تقاتل يوما مع حكومة الوفاق، ولا أحد يعرف مكانها الآن”.
وأكد إسماعيل أن الجيش الليبي يلجأ لمثل هذه الأخبار لرفع الروح المعنوية لصفوفه، بعدما عجز عن تحقيق أي مكسب على أرض الواقع في معركته لدخول طرابلس على حد تعبيره.

من جانبه قال المحلل السياسي الليبي المؤيد للجيش الوطني الليبي عبد الحكيم معتوق”، إن هناك كتيبتين انشقتا عما يسمى بالقوات التابعة لحكومة الوفاق، كما أن هناك عدد من القادة الميدانيين أعلنوا انسحابهم أيضا، ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء أيقنوا بأن قوة الجيش الليبي هي القوة الضاربة، وأنه لم يبق لأي قوة إلا أن تختار إما الانحياز لجماعات تكفيرية أو للجيش الوطني”.

وأشار معتوق أن هذه الانشقاقات سوف تضعف موقف المجلس الرئاسي وقواته، في إطار العملية العسكرية لتحرير طرابلس على حد قوله.

كما أكد معتوق أن هذه القوات التي تنشق عن الوفاق، هي كتائب نظامية وليست ميليشيات مسلحة، وكان انضمامها لحكومة الوفاق من خلال التقسيم الذي حدث وقتها.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • لا احد يثق فى كلام المتحدثين باسم المليشيات المكسحة فهم ينكرون الحقائق ويكذبون دائما فلقد تحدى الاعلامى محمود المصراطى المؤيج للجيش الوطنى التيس احمد المصراطى الداعم للمليشيات الارهابية الذى ينكر تدمير طائرتى ميراج للمليشيات ان يصور ربع طائرة ميراج فى مطار مصراطة فلم ينطق هذا الكذاب الاشر وامثاله كثيرون ومنهم التيس اسماعيل الذى ينكر انشقاق كتائب تتحدث صوت وصورة والواقع على الارض ان الجيش الوطنى ليس فى حاجة لرفع معنوياته باكاذيب لان الواقع فى صالحه حيث يسحق المليشيات المكسحة على اسوار المطار وعندما تاخروا عن الحضور قدم لهم المصيدة عند كوبرى الفروسية وقريبا سيقدم المصيدة الى حى الاكواخ لتصطاد اكبر عدد من الصراصير الفارة

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    • سيد ثوار طرابلس او سيدة ثوار طرابلس لا بأس من رفع المعنويات. كلنا ليبيين ونعرف بعضنا البعض جيدا وبدقة محددة وبيانات محدثه وفوريه ثابته للواقع. وكذلك نعرف الكاذب من الصادق ومنها وقفنا بالتحديد على أكذوبة الجيش الليبي المحترف وهذه الاكذوبه بصراحة خجلتنا وبدينا نقولوا باهي توا كيف نرفع من معنويات هالجيش الهزيل المهزوم المنصرم على فكره كتيبة اجدابيا انسحبت وروحت لاجدابيا. آه يا جيش ليبيا قد ابكيتني ثلاثة شهور أيها الجيش ولم تذق بريوش طرابلس. لهذا الحديث بقيه أما الآن دعني ابكي على جيش ليبيا

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