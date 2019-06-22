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هون .. افتتاح مركز “فاطمة” للتعليم والتدريب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت مدرسة القدس للتعليم الأساسي في مدينة هون حفلاً لافتتاح مركز ” فاطمة ” للتعليم والتدريب وتقديم الاستشارات التربوية الذي اتخذ من الدور الثالث بالمدرسة مقراً له .

تتكون أسرة المركز من 9 مدرسات ومدربات متخصصات في شأن التدريب والتعليم الأكاديمي في مجالات علم الإجتماع وعلم النفس وبدرجات جامعية وشهادات عليا وخبرات في هذا المجال، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة بتقديم تعليم وتدريب عالي وجيد للأطفال الذين وصل عددهم إلى 12 طفل والعدد في تزايد مستمر لاسيما مع انتشار حالات ” التوحد ” بين الاطفال .

يهتم مركز “فاطمة” بالدرجة الأولى بأطفال “التوحد” وتقديم كافة السبل والامكانيات لتعليمهم وتدريبهم ودمجهم بشكل مثالي في المجتمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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