ترهونة .. احتفال بالذكرى 104 لمعركة الشقيقة

أقام طلبة وطالبات كلية القانون بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة احتفالاً بمناسبة الذكرى 104 لمعركة الشقيقة التاريخية التي دارت رحاها سنة 1915 م .

تخلل الحفل كلمات بالمناسبة من رئيس الجامعة ورئيس إتحاد الطلبة بالكلية، وأحد مشائخ ترهونة، مؤكدين من خلال الكلمات أن أبناء ترهونة في احتفالهم هذا يسيرون على درب الأجداد في الدفاع عن الوطن وتحريره.

يذكر أن معركة الشقيقة تعد إحدى كبريات المعارك في تاريخ الكفاح المسلح الليبي ضد قوات الغزو والإحتلال الإيطالي الفاشيستي حيث تكبدت قوات المستعمر آنذاك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وتم أسر العديد من الجنود والضباط.

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