اخبار ليبيا الان

ترهونة .. احتفال بالذكرى 104 لمعركة الشقيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام طلبة وطالبات كلية القانون بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة احتفالاً بمناسبة الذكرى 104 لمعركة الشقيقة التاريخية التي دارت رحاها سنة 1915 م .

تخلل الحفل كلمات بالمناسبة من رئيس الجامعة ورئيس إتحاد الطلبة بالكلية، وأحد مشائخ ترهونة، مؤكدين من خلال الكلمات أن أبناء ترهونة في احتفالهم هذا يسيرون على درب الأجداد في الدفاع عن الوطن وتحريره.

يذكر أن معركة الشقيقة تعد إحدى كبريات المعارك في تاريخ الكفاح المسلح الليبي ضد قوات الغزو والإحتلال الإيطالي الفاشيستي حيث تكبدت قوات المستعمر آنذاك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وتم أسر العديد من الجنود والضباط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك