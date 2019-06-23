الرياينة .. إخماد حريق في المحلة الشرقية

تمكن رجال الإطفاء في مدينة الرياينة، من منتسبي قسم السلامة الوطنية من إخماد حريق شب في محلة الرياينة الشرقية..ونشر القسم على صفحته صوراً ليلية ذكر إنها من الحريق الذي اندلع ليلة البارحة.

وتشير الصفحة الرسمية لقسم السلامة الوطنية الرياينة إلى أنه ليس الحريق الأول من نوعه في هذه الصائفة فقد كان رجال الإطفاء في الموعد منذ أيام لإخماد حريق “شماخ” .

كما تعاون رجال القسم مع زملائهم في قسم السلامة الوطنية بمدينة يفرن لإخماد الحريق الذي شب بمنطقة الرومية .

يشار إلى أن هذه الظاهرة تشهدها مناطق متفرقة على مستوى ليبيا مع ارتفاع درجات الحرارة صيف هذا العام ومايصاحب ذلك من إهمال وتسيب وقلة الوعي في التعامل مع مسببات الحريق وعدم اشعال النار في الأماكن المفتوحة والتي يكثر فيها القش نتيجة يباس المزروعات .

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