غات .. وصول قافلة مساعدات جزائرية

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تسلمت اللجنة العليا للأزمة ببلدية غات أكثر من77 طناً من المساعدات الجزائرية التي وصلت ليبيا عبر منفذ “تنيالكم” الحدودي مع الجزائر.

سبق استلام المواد الغذائية اجتماع مصغر مع والي ولاية إليزي الجزائرية ثمن فيه رئيس اللجنة العليا للأزمة بغات “حسين الكوني” على مجهودات الدولة الجزائرية مع جيرانهم الليبيين في مدينة غات، مطالباً بفتح الحدود، كما تحدث والي “إليزي” “عيسى بولحية” عن العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

يذكر أن شحنة المساعدات شملت سلات غذائية وخيم وأفرشة إضافة إلى الأدوية والمولدات الكهربائية ومضخات للمياه .

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