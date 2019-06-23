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غات .. وصول قافلة مساعدات جزائرية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

تسلمت اللجنة العليا للأزمة ببلدية غات أكثر من77 طناً من المساعدات الجزائرية التي وصلت ليبيا عبر منفذ “تنيالكم” الحدودي مع الجزائر.

سبق استلام المواد الغذائية اجتماع مصغر مع والي ولاية إليزي الجزائرية ثمن فيه رئيس اللجنة العليا للأزمة بغات “حسين الكوني” على مجهودات الدولة الجزائرية مع جيرانهم الليبيين في مدينة غات، مطالباً بفتح الحدود، كما تحدث والي “إليزي” “عيسى بولحية” عن العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

يذكر أن شحنة المساعدات شملت سلات غذائية وخيم وأفرشة إضافة إلى الأدوية والمولدات الكهربائية ومضخات للمياه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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