“بنت الليبية” .. قصة الحي المهجور

تقرير|218

تمكن سكان حي “بنت الليبية”، قبل يومين فقط، من فتح طريق للوصول إلى حيهم الذي أغرقته مياه السيول والفيضانات،التي اجتاحت مدينة غات وما جاورها من ضواحي ووديان وبلدات.

استطاع المواطن “محمود” ومن معه من سكان “بنت الليبية” بعد أكثر من أسبوعين الدخول لمنازلهم التي غمرتها المياه وأفسدت كل شىء، أوراقهم الثبوتية، الأجهزة الإلكترونية وحتى أفرشتهم وأدوات المطابخ وقطع الأثاث لم تعد صالحة للاستعمال .

سقطت الكثير من المنازل في الحي وصارت العائلات بلا مأوى .. مياه السيول اختلطت بمياه المجاري ، وتحيط بالمكان مجموعة من الحيونات التي نفقت جراء السيول، ما يزيد من خطورة انتشار الأوبئة، خاصة مع انتشار الحشرات بشكل كبير. يقول “محمود” إن فرق الإصحاح البيئي لم تصل “بنت الليبية” إلى لحظة تصوير مادة هذا التقرير ولا تزال المياه تغمر جزءاً من الحي الذي هجره سكانه إلى أن تتحسن الأوضاع.

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