البحث الجنائي بنغازي يكشف غموض جريمة إلكترونية

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف قسم البحث الجنائي بنغازي غموض جريمة إلكترونية وهي عبارة عن سرقة مبلغ مالي وقدره مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار من حساب مواطن والقبض على القائمين على هذا النشاط غير المشروع.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري إن عناصر البحث تمكنوا من توجيه أقوى الضربات الأمنية ضد القائمين على جرائم السرقة والنصب والاحتيال.

المسماري أوضح أن القضية تكمن تفاصيلها بدايةً بأنه تم إحالة شكوى موجهة من نائب مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة بمصرف التجارة والتنمية مُفادُها وقوع جريمة إلكترونية وذلك بسرقة مبلغ وقدره مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار من حساب مواطن .

ولفت المسؤول إلى أن الجناة تمكنوا من اختراق حساب المجني عليه وتفعيل خدمة الوثبة، موضحًا أنه تم توزيع المبلغ المسروق إلى ثلاث حسابات مصرفية أخرى .

وأشار إلى أنه بعد مراجعة المصرف بأن الحساب يخص شخص يدعى”ي.أ.ع.ع” وقيمة المبلغ المسروق الذي ضبط بحسابه هو 880 ألف دينار ليبي وكذلك حساب يخص شركة وقيمة المبلغ الذي حول إليه 140 ألف دينار ليبي وحساب يخص شخص يدعى”ج.ي.ز” وقيمة المبلغ 3500 دينار ليبي

وتابع المسماري أنه بعد البحث والتحري تم التعرف على المدعو الأول وهو تاجر عمله مقيم في مدينة سرت، وتم التنسيق مع البحث الجنائي سرت وتم الانتقال إلى الحدود الإدارية لمدينة سرت وضبطه بالتعاون مع البحث الجنائي سرت وتم الانتقال به إلى مدينة بنغازي .

وكشف أنه بالاستدلال مع الجاني تبين من قام باختراق حساب المواطن هي موظفة تدعي”ن.ح.ف” وهي تعمل بمصرف التجارة التنمية فرع سرت ومن قام بتوزيع المبالغ هو زوجها عليه تم أعداد برقية للبحث الجنائي سرت للتعاون في ضبط باقي الإطراف وكذلك بناء على تعليمات النيابة العامة تم مخاطبة المصرف بتجميد حسابات المشكو فيهم لحين استكمال التحقيق .

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