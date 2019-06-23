خارجية المؤقتة تدين تصريحات أردوغان بشأن بيع السلاح إلى ليبيا

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عن إدانتها واستنكارها للدعم التركي العلني والواضح لمن وصفتها بالميليشيات في العاصمة طرابلس.

كما استنكرت خارجية المؤقتة في بيان صادر عنها التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية من خلال خرقها لقرارات مجلس الأمن والتي تلزم الدول الأعضاء بضمان التنفيذ الفعال لقرار حظر السلاح عن ليبيا.

وأكدت الوزارة بأنها تحتفظ بحق دولة ليبيا من خلال القوات المسلحة لحماية سيادة ليبيا عبر محاربة الجماعات الإرهابية التي تحتل العاصمة ، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وفي مقاضاة الحكومة التركية عن جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا