خاص المتوسط/ حنان منير :

انتقد مستشار قبيلة العبيدات، مصطفى شرح الباب، المبادرة التي قام رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، بطرحها لحل الأزمة الليبية.

وقال شرح الباب، ” مبادرة السراج جاءت ليلتقط أنفاسه الأخيرة” مشيرا إلى أنها ” مبادرة سيئة ومتناقضة تدعو للمصالحة في أولها واستمرار الحرب في أخرها”، مؤكدا “رفضها شكلا وموضوعا”.

