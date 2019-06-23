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فرنسا تستضيف قمة ضفتي المتوسط

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تنطلق اليوم، بمدينة مرسيليا الفرنسية، أعمال قمة ضفتي المتوسط، التي تعقد ضمن مجموعة الحوار، خمسة زائد خمسة لدول شمال وجنوب المتوسط .

وقالت الخارجية الفرنسية، إن هذه القمة التي جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ستشارك فيها ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، إضافة إلى دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا.

وتهدف القمة بحسب الخارجية الفرنسية إلى إحياء التعاون في غرب المتوسط، عبر تنفيذ مشاريع عملية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة في المنطقة، من خلال جولة مشاورات واسعة، تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني بصورة فعالة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • كفاية خداع فهذا دجل كيق يمثل ليبيا مليشيات اراهابية تحنطف الحكومة دون اى شرعية ولا ثقة من ابرلمان كيف يمثل المجتمع المدنى مجرمين يحاربوا جيشهم الوطنى ينقصكم دعوة ابوبكر البغدادى وايمن الظواهرى لكى تنشروا السلام بهؤلاء المجرمين من انصار المجتمع المتدنى المضحك ان من يمثلون ليبيا قد يكون من بينهم خرفان لبسوا سترات صفر ليسبوا ماكرون ثم يكونوا مع حكومته على مائدة واحدة في ظل النفاق الاوربى

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