اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة بالملحق الخاص للهجرة فى السفارة السويسرية

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، بالملحق الخاص بالهجرة غير الشرعية فى السفارة السويسرية، وذلك للتأكيد على التعاون المشترك بين ليبيا وسويسرا في ملف الهجرة غير الشرعية، ومناقشة المشاكل والعراقيل التى تواجه الدولة الليبية بصفة خاصة ودول أوروبا بصفة عامة جراء الهجرة غير الشرعية باعتبارها شريك هام في مكافحة هذه الظاهرة ، والتي تعتبر خطر على دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الوكيل، خلال الاجتماع الذي عقد بجمهورية تونس على أن ليبيا تعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية جراء تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تسببت في الكثير من المشاكل في ليبيا، موضحا بأن ليبيا تعتبر دولة عبور لهؤلاء المهاجرين وبأن دول أوروبا هي دول المقصد لهم.

